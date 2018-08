Três mortos em acidente rodoviário na A1 na Mealhada

Segundo a fonte, uma das vítimas mortais estava no camião que se despistou e tombou sobre uma carrinha.

As outras duas vítimas mortais estavam no interior da carrinha. Estas três pessoas ficaram encarceradas.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o acidente ocorreu no nó da Mealhada da A1, levando ao corte do trânsito no sentido sul-norte.

A circulação no sentido norte-sul ficou condicionada.

Há ainda seis feridos ligeiros que, segundo o INEM, recusaram transporte para o hospital.

Fonte da GNR afirmou que o acidente ocorreu quando o pesado de mercadorias colidiu com duas viaturas ligeiras.

A página da Autoridade Nacional de Proteção Civil indica que o alerta foi dado às 18:13 e que no local, na freguesia de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, estavam, pelas 21:00, 40 operacionais e 17 viaturas.

