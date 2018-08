Vem aí chuva, granizo e trovoada

Por causa da instabilidade meteorológica, o IPMA colocou até às 15:00 de hoje sob aviso amarelo nos distritos de Beja e Faro por causa da probabilidade de ocorrência de chuva e trovoada.

Terça-feira, as temperaturas descem de forma acentuada. Já quinta-feira voltam a subir entre 2 a 4 graus de acordo com o IPMA.

A semana inicia-se com condições de instabilidade, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros, trovoada e queda de granizo na região sul durante a manhã e nas regiões do Norte e Centro a probabilidade é maior durante a tarde.

