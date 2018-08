Tarifa solidária para gás engarrafado publicada esta quarta-feira

A botija solidária será vendida, em cada região, pela empresa que comercializa o gás, escolhida em concurso público.

Cada bilha de gás custa em média 25 euros e, com a tarifa social, este valor pode descer para cerca de metade.

À semelhança do que acontece com a eletricidade e com o gás natural, esta taxa solidária destina-se às famílias que se encontram em situação de carência socioeconómica.

Atualmente, de acordo com a Deco, existem 2,6 milhões de lares que ainda utilizam gás engarrafado em Portugal.