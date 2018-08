Incêndio em armazém na zona lisboeta da Estrela extinto, há três feridos ligeiros

Fonte do RSB explicou que, nas operações de combate às chamas, um bombeiro dos voluntários de Campo de Ourique partiu o braço direito na sequência de uma queda, enquanto um funcionário de 47 anos da oficina sofreu queimaduras no braço esquerdo e está a ser assistido no local e uma mulher teve de ser assistida por inalação de fumos.

O bombeiro ferido foi transportado para o Hospital de São José.

Os trabalhos de rescaldo já estão em curso e "vão ser demorados" acrescenta o RSB.Na rede social Twitter, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP informa que, "devido a incêndio urbano, o trânsito encontra-se totalmente cortado nas seguintes artérias: Calçada das Necessidades, Rua do Borja e Rua do Possolo".

O Cometlis aconselha os automobilistas a procurarem alternativas.O alerta foi dado pelas 14:50 e fonte do RSB explicou anteriormente tratar-se de um incêndio num "armazém e oficina de automóveis", na Rua do Borja, n.º 131.

No local estão 41 operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros e elementos dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique.

