Grupo Ocidental do arquipélago dos Açores em alerta para chuva e trovoada

As ilhas das Flores e Corvo estão em aviso amarelo entre as 07:00 e as 24:00 (menos uma hora do que em Lisboa), devido a uma "zona de forte instabilidade atmosférica" que poderá provocar aguaceiros fortes acompanhados de trovoada, avisa o SRPCBA em comunicado, citando o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo é o segundo menos grave, numa escala de quatro, e é emitido quando as condições atmosféricas podem pôr em risco atividades dependentes da situação meteorológica.

A Proteção Civil recomenda à população que tome medidas de autoproteção e que siga as informações e indicações das autoridades.