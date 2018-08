O alerta consta do relatório preliminar do Centro Nacional de Cibersegurança que garante que os sistemas informáticos do Governo estão vulneráveis a novas ameaças.

Os investigadores suspeitam que os ciberespiões poderão ter obtido informação sobre a estrutura das redes das embaixadas assim como as passwords dos administradores dos sistemas.

De acordo com a publicação, a tutela só terá reunido com as autoridades portuguesas em 2018 e terá sido alertada para os ataques um ano antes.