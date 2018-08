Suspeito da morte da mulher em Quiaios está no Hospital de Coimbra

O relatório médico será entregue ao Ministério Público e só depois as autoridades tomam as próximas decisões.

Ainda não há, por isso, data para o primeiro interrogatório judicial, onde serão aplicadas as medidas de coação.

O homem foi capturado ontem, depois de 24 horas de fug, a quatro quilómetros do local do crime e não ofereceu resistência no momento da detenção.

O alerta do homicídio foi dado pelo filho às 07:35 de terça-feira e os primeiros militares da GNR chegaram ao local, no distrito de Coimbra, cerca das 07:50.

Inicialmente, as autoridades ativaram uma equipa de negociadores, "dada a possibilidade de o suspeito se encontrar no interior da habitação", em Ervedal, explicava a GNR, num outro comunicado, divulgado na terça-feira.

Só pelas 15:20 desse dia é que os militares confirmaram que o suspeito não estava no interior da habitação onde ocorreu o crime.Ainda na terça-feira, o segundo comandante do Comando Territorial de Coimbra, Henrique Armindo, explicou aos jornalistas que o suspeito teria então fugido a pé e que não estaria armado, uma vez que "as armas que eram conhecidas e que ele teria na sua posse foram todas recuperadas" (quatro caçadeiras, duas dele e duas de familiares).

O oficial da GNR disse ainda que o homem sofre de problemas psiquiátricos.Ao início da noite de terça-feira, a GNR revelou que tinha empenhadas várias patrulhas de diferentes valências, nomeadamente dos postos territoriais, do destacamento de intervenção e binómios cinotécnicos.

"Da informação recolhida, o suspeito não possui histórico de atos violentos, sendo considerado pela vizinhança uma pessoa calma e sem registo de conflitos", indicava o comunicado então divulgado.