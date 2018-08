Estrada Nacional 125 reaberta ao trânsito depois de acidente fatal

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, "a EN 125 foi reaberta à circulação automóvel às 21:35, nos dois sentidos da via".

Uma grua e um reboque foram utilizados para a remoção do pesado da estrada, disse a mesma fonte.

O condutor de um veículo ligeiro de mercadorias morreu quando a viatura se incendiou na EN 125, no concelho de Portimão, após colidir com um pesado.

Segundo fonte do CDOS de Faro, a vítima mortal ficou encarcerada na viatura após a colisão, na zona da Companheira. O alerta foi dado às 14:50 e a EN 125 foi cortada nos dois sentidos.

O condutor do pesado, que ficou tombado na estrada, sofreu apenas ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de Portimão.

Lusa