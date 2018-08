Vai ser possível casar sem ficar herdeiro do cônjuge

Os casais que quiserem prescindir do direito a herdar os bens do cônjuge devem assinar uma convenção antenupcial como acontece com o regime de separação ou comunhão total de bens.



A lei, que entra este sábado em vigor, mantém alguns direitos intactos.

Nomeadamente, o direito às prestações sociais por morte e ao usufruto da morada de família durante cinco anos, que poderá ser vitalício no caso dos cônjuges com mais de 65 anos.



As alterações ao código civil pretendem proteger os direitos dos filhos de anteriores casamentos.

Até à data os viúvos eram os herdeiros privilegiados.