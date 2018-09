"Se isto fosse uma rentrée, eu tinha feito uma sortie", afirma Rui Rio no arranque da Festa do Pontal

A Festa do Pontal do PSD mudou-se do tradicional calçadão da Quarteira, onde se realizou nos últimos anos, para Loulé, e pretende regressar ao espírito original deste convívio, com a direção nacional a "dispensar" os autocarros que habitualmente levavam militantes de todo o país ao Algarve a meio de agosto.