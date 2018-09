Vento forte dificulta combate às chamas na Póvoa de Lanhoso 

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga acrescentou que o "vento forte está a dificultar o combate às chamas" numa zona de floresta da freguesia de fonte da Arcada e Oliveira, e assegurou que o fogo está "contido" e "não alastrou muito", mantendo "duas frentes ativas".



O incêndio, que começou às 09:43 no lugar de Porto de Bois, obrigou ao fim da manhã a evacuar o parque radical Diverlanhoso, "por precaução, devido ao fumo", mas aquele centro de divertimentos "já não apresenta problemas", estando a situação "normalizada", embora as "cem pessoas retiradas" permaneçam fora do local, acrescentou a mesma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



"A Diverlanhoso já tem não problemas. Retirámos cerca de 100 pessoas devido ao fumo, mas a situação está normalizada. No entanto, as pessoas, levadas para o Centro Social de Serzedelo, não regressaram" ao parque radical, disse a fonte do CDOS.



A mesma fonte indicou que o fogo estava a ser combatido por 196 operacionais, 59 viaturas e sete meios aéreos, mas entretanto a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (Prociv) apontava, pelas 14: 50, para um reforço de meios para 202 homens e 61 viaturas.



De acordo com o CDOS, um bombeiro "sofreu uma entorse" durante o combate às chamas, tratando-se de "um ferido ligeiro" que já se deslocou ao hospital.

Com Lusa