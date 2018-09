Buscas por desaparecido em albufeira de Castelo Branco retomadas na terça-feira

"As buscas no espelho de água da albufeira estão suspensas até amanhã de manhã [terça-feira], altura em que serão retomadas com os mesmos meios que foram utilizados durante o dia de hoje", explicou fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.

Um homem, de 51 anos, que pescava na albufeira de Santa Águeda, em Castelo Branco, utilizando para o efeito um caiaque, está desaparecido desde a madrugada de domingo.

O alerta foi dado via 112 às 02:17 desse dia.Segundo a mesma fonte, durante a noite vai ser mantido um pequeno dispositivo da GNR em torno da albufeira de Santa Águeda e, na manhã de terça-feira, as autoridades voltam ao espelho de água para dar continuidade às buscas.

Esta segunda-feira, durante todo o dia, estiveram no local 27 militares da GNR, quatro embarcações, uma delas equipada com sonar, seis mergulhadores, quatro binómios e duas patrulhas de mota.

