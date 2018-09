Governo quer mais consultas e cirurgias para tratar a obesidade

Escreve o JN na edição desta segudna-feira que o Governo vai subir a remuneração pelas horas extraordinárias às equipas médicas e passa a pagar mais duas novas técnicas, com maior eficácia do que a banda gástrica.

Tratamentos que vão estar acessíveis em 17 centros: 14 hospitais públicos e 3 unidades privadas e sociais. A portaria é publciada esta segunda-feira.

Em Portugal um doente com obesidade grave espera em média seis meses pela operação.

No final do primeiro semestre deste ano, estavam em lista de espera 1.350 doentes, de acordo com dados da Admnistração Central do Sistema de Saúde citados pelo jornal.