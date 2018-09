PJ procura veículo que transportou cadáver de Luís Grilo

A investigaçao procura, assim, determinar o veículo usado para transportar o corpo do homem de 50 anos para, a partir daí, chegar a eventuais suspeitos.

Os inspetores já analisaram também as comunicações que Luís Grilo fez na véspera do desaparacimento. Além disso, vão ser fundamentais as declarações da viúva do triatleta que já foi chamada a descrever os últimos passos do marido.

O triatleta e informático desapareceu a 16 de julho na zona de Alenquer. O corpo foi encontrado um mês e meio depois, com sinais de violência e em adiantado estado de decomposição, no concelho de Avis, Portalegre.