Grau III na Escala de Mercalli Modificada

Significa que o sismo soi sentido dentro de casa, os objetos pendentes baloiçam e a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados.

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, este abalo foi sentido no Centro e Norte do país, tendo a Autoridade já recebido alguns pedidos de informação.

Nas redes sociais, o #sismo é já é tema de alguns tweets com utilizadores a contar que sentiram o abalo.