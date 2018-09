Suspeito de rapto no Seixal indiciado por dois crimes de violação

A menina foi raptada no sábado à tarde de um jardim, na Amora, e encontrada 11 horas depois, na madrugada de domingo, nas imediações do estádio do Amora. O homem que a encontrou revelou que a criança lhe pediu ajuda e diz ter sido enganada por um homem que se fez passar por seu tio.



Após uma denúncia, o suspeito foi capturada pela PSP esta terça-feira, junto a um supermercado na Quinta da Princesa.

O homem de 39 anos foi esta quarta-feira presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial Comarca de Almada, tendo o juiz de instrução criminal decretado a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.