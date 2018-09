Tribunal aceita que rapariga abandone a escola por ser "de etnia cigana e cumprir com as suas tradições"

A juíza aceitou e disse que, atualmente, os jovens conseguem, por vezes, seguir caminhos tão recompensadores como a frequência da escola até à maioridade.

O facto de ser "de etnia cigana, e de cumprir com as suas tradições", levou a juíza "a considerar que não necessita de frequentar a escola".

O número de alunos que não cumprem a escolaridade obrigatória tem vindo a aumentar, apesar das recomendações nacionais e internacionais.

Perante as faltas sucessivas da aluna, o agrupamento alertou a Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e foram ouvidos os pais, a rapariga e a técnica da CPCJ.



De acordo com o jornal Público, a juíza Joana Gomes refere que a rapariga "já tem 15 anos e que possui as competências escolares básicas, por necessárias, ao desenvolvimento da sua actividade profissional" e à "integração social no seu meio de pertença".

A magistrada considera ainda que jovem não está "minimamente motivada" para continuar na escola. E concede que "o desenvolvimento da personalidade e capacidades dos jovens, actualmente, para o prosseguimento de uma vida digna, adequada às regras sociais e jurídicas, se molda, por vezes, por caminhos diversos e igualmente recompensadores que não simplesmente a frequência da escolaridade até à maioridade, como precisamente sucede neste caso".

"A menor não demonstra motivação para frequentar a escola, ajudando a mãe nas tarefas domésticas, na medida em que esta, por doença, não as pode realizar", lê-se na decisão, que é de 5 de Janeiro de 2017, mas só agora veio a público, refere o jornal.