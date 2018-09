Vento em geral fraco predominando do quadrante leste, soprando temporariamente moderado (até 25 km/h) de noroeste no litoral

durante a tarde, sendo moderado a forte (até 40 km/h) de nordeste nas terras altas da região Norte até final da manhã

e para o final do dia.

Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. Pequena subida da temperatura máxima no litoral da região Norte.