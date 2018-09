Escreve o Jornal de Negócios que Portugal poderá ter perdido entre 13 mil e 19 mil nascimentos nos quatro anos de troika.

A simulação do Laboratório de Demografia da Universidade de Évora teve em conta dados sobre a emigração do INE, perfil etário dos emigrantes e as taxas de fecundidade registadas em Portugal entre no período da troika.

Dados do INE revelam que a emigração permanente passou de perto de 8 mil pessoas por anos em 2007 para uma média de 48 mil/ano entre 2011 e 2015.