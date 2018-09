As notas de acesso ao ensino superior

Segundo o Ministério da Educação, "apresentaram-se a concurso, nesta 1.ª fase, 49 362 candidatos", Deste total, foram admitidos 43 992 novos estudantes no ensino superior público.

Dos candidatos, 88,2% foram colocados numa das suas três primeiras opções, o que representa "um aumento de 4,8% relativamente ao ano anterior (83,4% em 2017) ". Já os estudantes colocados na sua primeira opção representam 54,7%.

Das 50 852 vagas disponíveis, sobraram 7 290 para a 2.ª fase do concurso.

Os resultados completos da 1.ª fase do concurso podem ser vistos no site da Direção-Geral do Ensino Superior.