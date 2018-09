No entretenimento, na próxima semana, estreia uma nova novela. "Alma e Coração" é protagonizada por Cláudia Vieira e Soraia Chaves. Em outubro, chega aos ecrãs o reality show "Casados à Primeira Vista", conduzido por Diana Chaves. Júlia Pinheiro vai estar no comando das tardes da SIC, com o programa "Júlia".

Na informação, a SIC continua com os direitos de transmissão da Liga Europa e vai estrear uma nova série do programa "Vidas Suspensas", de Sofia Pinto Coelho e Ribeiro Cristóvão.