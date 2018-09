Portugal em 10.º entre 201 países no ranking democrático

Portugal mostrou progressos em indicadores democráticos e de direitos e liberdades, ficando apenas atrás da Noruega, Suécia, Estónia, Suíça, Dinamarca, Costa Rica, Finlândia, Austrália e Nova Zelândia, que lideram o ranking por esta ordem, revela o jornal Público que analisou o relatório anual do projeto Variedades da Democracia (V-Dem).

São avaliados indicadores como a relação entre as políticas públicas e o bem comum, as consultas aos parceiros sociais, a conflitualidade entre poder político e poder judicial, os apoios sociais, as mulheres nos executivos, a perceção da corrupção no Governo e no Parlamento.

Na maioria destes indicadores, Portugal tem níveis que chegam a ser dos melhores entre os cinco países do sul da Europa. Exceto no que toca às mulheres nos executivos - está na 2ª pior posição.

"Erosão democrática" em alguns dos maiores países

O nosso país foge assim à tendência mundial da última década, em que foram verificados "declínios dos indicadores democráticos".

O relatório sublinha as "tendências inquietantes" de retrocessos, sobretudo em seis grandes países: Estados Unidos, Brasil, Rússia, Turquia, Índia e Polónia.

"Está a encolher o espaço democrático nos principais países do lado do espectro democracia-autocracia. Uma parcela muito maior da população mundial está hoje a experimentar a autocratização", segundo o relatório, revelando que estão nesta situação 2,5 mil milhões de pessoas.

Nesses países, o retrocesso é sentido com a diminuição da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e do Estado de Direito, reduzindo a proteção global dos direitos e liberdades.