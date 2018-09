Os dados são da Polícia Judiciária que, no primeiro semestre do ano, abriu 1518 inquéritos relacionados com este tipo de crime.

Em 70% dos casos, as vítimas são menores. A maioria dos crimes são cometidos por familiares ou alguém próximo.

Ao Jornal de Notícias, a PJ diz que os números deste ano são semelhantes ao mesmo período do ano passado. Em seis meses foram feitas 123 detenções. Lisboa, Porto e Aveiro são os distritos com mais casos.