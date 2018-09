Extintos os dois incêndios no concelho de Santarém, três bombeiros feridos

Os fogos das freguesias de Malaquejo e Casais de Porto de Oliveira chegaram ainda levaram ao corte temporário da autoestrada número 15, mas os bombeiros conseguiram travar as chamas durante a noite.

Pelo menos três operacionais ficaram com ferimentos ligeiros - um queimaduras e os outros dois entorses - durante o combate, dificultado sobretudo pelos difíceis acessos às zonas mais críticas.

Quanto ao incêndio em Oliveira do Bairro, também já foi dado como extinto. O vento complicou o ataque às chamas que chegaram a ameaçar uma zona industrial, mas a situação acalmou ao final da tarde. Alguns bombeiros com sintomas de exaustão tiveram de ser assistidos no local.