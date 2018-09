Açores sob avisos amarelo e laranja no fim de semana

De acordo com um comunicado do IPMA, o furacão, que deverá diminuir de intensidade e atingir os Açores como tempestade tropical, poderá "passar ligeiramente a oeste do grupo ocidental, afetando especialmente as ilhas das Flores e do Corvo, mas podendo causar também agitação marítima forte no grupo central e precipitação forte" neste grupo e no oriental.



Assim, para o grupo ocidental (Corvo e Flores), o IPMA emitiu um aviso laranja a partir das 20:00 locais de sábado (mais uma hora em Lisboa) até ao início da madrugada de domingo, dia 16, referente a vento forte e agitação marítima.

No que respeita à precipitação, o aviso laranja começa a vigorar a partir das 12:00 de sábado e estende-se até às 06:00 de domingo.



Na madrugada de domingo, o aviso para este grupo passa a amarelo, até às 06:00, para agitação marítima e vento.

Os grupos central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) e oriental (São Miguel e Santa Maria) vão estar apenas sob aviso amarelo no fim de semana.



No grupo central, o aviso refere-se à previsão de chuva entre as 12:00 de sábado e as 06:00 de domingo, e à previsão de forte agitação marítima entre as 21:00 e as 12:00 dos mesmos dias.



Para o grupo oriental, vigora também um aviso amarelo para chuva na manhã de domingo.



Num comunicado emitido hoje de manhã, a propósito da aproximação do furacão Helene ao arquipélago, o IPMA especificava que no grupo ocidental está previsto "vento muito forte do quadrante sul com rajadas até 120 quilómetros por hora, chuva forte e ondas do quadrante sul entre seis e oito metros de altura significativa".



No sábado, para o grupo central, as previsões apontam para vento forte do quadrante sul com rajadas até 80 quilómetros por hora e períodos de chuva forte.



No grupo oriental, prevê-se vento do quadrante sul moderado a fresco com rajadas até 50 quilómetros por hora e períodos de chuva forte.



O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O aviso laranja é o segundo e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Lusa