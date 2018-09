Um dos suspeitos de roubar e agredir idosos na região centro em prisão preventiva

Há meses que eram investigados pela suspeita de fazerem assaltos com recurso a violência extrema. As vítimas, 29 no total, são da região centro, onde os indíviduos com menos de 30 anos espalharam o terror.

Uma mulher de 85 anos morreu na zona de Pombal na sequência das agressões e outro idoso de Vila Verde, Figueira da Foz, continua sem falar depois de ter sido torturado durante hora e meia.

Além de investigadores da Diretoria do Centro e dos Departamentos de Investigação Criminal de Aveiro, Guarda e Leiria, a PJ contou com a colaboração e apoio de várias equipas da GNR e da PSP dos Comandos de Leiria e Coimbra.