Alunos do 1.º ciclo de Lisboa vão viajar no Metro e Carris com cartão da escola

Deverão beneficiar do cartão, nas escolas públicas da capital do 1.º ciclo, cerca de 14.200 alunos.

Este novo cartão estará também disponível para estudantes das escolas privadas do concelho que decidam aderir ao programa, segundo a Câmara Municipal de Lisboa.

A medida deverá ser estendida no próximo ano às escolas do 2.º e 3.º ciclos.

A cerimónia de lançamento do cartão decorreu esta manhã na Escola Básica dos Lóios, em Marvila., com a presença do ministro João Pedro Matos Fernandes e de Fernando Medina.