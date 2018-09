Infarmed garante que não faltará medicação para a doença de Parkinson

O conselho diretivo do Infarmed esteve hoje reunido com laboratórios, sociedades científicas e representantes de doentes para avaliar alternativas terapêuticas ao medicamento Sinemet, que está em ruptura de stock.

Em conferência de imprensa no final da reunião, a presidente do Infarmed, Maria do Céu Machado, manifestou-se convicta de que não vai haver falhas no acesso à medicação, lembrando que se trata de um medicamento do qual depende muitas vezes a vida dos doentes.

O Infarmed apelou aos doentes para que não façam "uma corrida às farmácias", para criarem "stocks individuais" deste medicamento, lançando também aos médicos um apelo para que não haja prescrição exagerada.

Lusa