UE tem assuntos mais importantes a resolver do que mudança de hora

"Se me quiserem perguntar em Portugal, eu tenho uma opinião pessoal, que evitei pronunciar-me sobre ela para não criar um problema institucional", declarou aos jornalistas, no Castelo de Riga, na Letónia, no final da 14.ª reunião do Grupo de Arraiolos, que junta chefes de Estado da União Europeia sem poderes executivos.

Questionado se há algum desentendimento com o Governo sobre esta matéria, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que "não há desentendimento nenhum, porque ainda ninguém definiu qual é a posição".

"Simplesmente, eu não quero correr o risco de, ao definir a minha posição pessoal, depois descobrir que o parlamento tem uma posição muito diferente ou o Governo tem uma posição diferente. Veremos", justificou.

Embora sem revelar a sua posição, o chefe de Estado desvalorizou este tema, sustentando que "pode ser ou não um problema europeu, considerado como suficientemente importante para ser um problema europeu", e acrescentou: "Nesta reunião, não foi considerado".

"Vejam bem o seguinte: nós já temos alguns problemas para resolver. Se me perguntassem se [a questão da mudança de hora] é, em termos europeus, mais importante do que o quadro financeiro plurianual - não é, certamente. Mais importante do que prevenir crises económicas e monetárias, não é certamente. Do que as migrações e refugiados, não é", reforçou. "Se, depois de resolvido tudo isso ou simultaneamente com a resolução disso, for possível debater esse ponto, veremos", completou.

Interrogado se pensa que a questão mudança está em cima da mesa para esconder a dificuldade em resolver outros problemas da União Europeia, Marcelo Rebelo de Sousa disse: "Eu espero que não, porque eu quero que os outros problemas sejam resolvidos, que não deixem de ser resolvidos por causa da mudança da hora".