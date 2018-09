Os serviço regionais de proteção civil avisam que a situação não deverá causar alarme desde que sejam adoptadas todas as medidas de protecção

A metereologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera nos Açores, Rita Mota, confirma que se mantêm as previsões feitas até agora sobre a intensidade da tempestade tropical Helene. A partir da madrugada de domingo as condições melhoram gradualmente e a tempestade deverá afastar-se para nordeste do Atlântico Norte.