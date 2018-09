Uma jovem de 17 anos, irmã do futebolista Yannick Djaló, morreu esta madrugada e outras cinco ficaram feridas no atropelamento numa rua que estava cortada ao trânsito. Açucena veio a morrer já no Hospital Garcia de Orta em Almada. Os outros feridos foram hospitalizadas no Barreiro e não correm perigo de vida.

O suspeito foi detido pela GNR, ainda dentro do veículo. Apresentava uma taxa de alcoolemia acima de 1,2 gramas de álcool no sangue, muito acima dos 0,5 permitidos por lei.