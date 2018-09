Escola em Santa Cruz das Flores encerrada esta segunda-feira devido a inundações

Em comunicado divulgado hoje, a Secretaria Regional da Educação e da Cultura explicou que o mau tempo que afetou durante o fim de semana a ilha das Flores provocou inundações em "algumas salas de aulas", onde vinham a decorrer trabalhos ao nível das coberturas, o que "inviabiliza igualmente a imediata lecionação".

De acordo com o Governo Regional dos Açores, naquele estabelecimento de ensino está a decorrer uma empreitada de intervenção, no valor de 565 mil euros e com um prazo de execução de sete meses, que obteve visto do Tribunal de Contas em finais de junho.

"Esta intervenção, que visa colmatar as deficiências existentes no edifício, inclui reparação de fissuras, pintura do edifício, retirada de parte da cobertura de fibrocimento, impermeabilização de zonas de infiltração e substituição ou reparação de vedações degradadas pelo efeito próximo do mar", explica a tutela.

Foram registadas 10 ocorrências, na noite de sábado e na madrugada de hoje, devido à passagem da tempestade tropical Helene nos Açores, mas "sem danos humanos, nem materiais", adiantou, em comunicado, a Proteção Civil dos Açores.

"A maioria das situações ocorreu na ilha das Flores, mas sem provocar danos humanos, nem materiais, estando relacionadas com quedas de árvores e uma pequena derrocada", lê-se na mesma nota.

Segundo o presidente da Proteção Civil dos Açores, Carlos Neves, "foram pequenas situações que, em alguns casos, obstruíram estradas, mas que foram prontamente resolvidas".

A passagem da tempestade tropical Helene deixou todas as ilhas do arquipélago sob avisos amarelo, laranja ou - nos casos das Flores e do Corvo - vermelho (o mais grave), devido às previsões de precipitação forte, vento e agitação marítima.

Lusa