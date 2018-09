Yannick Djaló volta a Portugal para se despedir da irmã

"Voltar para Portugal sempre foi motivo de alegria para mim. Rever os amigos, a família, as pessoas que amo... Hoje retorno com os olhos molhados e com o coração pesado... É a viagem mais difícil da minha vida. A viagem que não gostaria nunca de estar a fazer", escreveu Yannick Djaló, nas Stories do Instagram.

O futebolista acompanhou a mensagem com uma fotografia tirada do avião, que o trouxe da Tailândia, onde está a jogar.

O homem que atropelou mortalmente a jovem de 17 anos e feriu outras cinco pessoas nas festas da Moita tinha 1,2 gramas de álcool no sangue. O tribunal do Barreiro decretou a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

Açucena ainda foi assistida, mas acabou por morrer no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Yannick Djaló já tinha recorrido ao Instagram para reagir à morte da irmã. "Nunca quis que sofresses, mas preferia que sentisses o que estou a sentir e trocássemos de lugar", escreveu o futebolista na rede social, numa mensagem emotiva, acompanhada por imagens de Açucena.