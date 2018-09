O tempo para hoje

Céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado ou encoberto e com ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do cabo Raso até final da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira a sul do cabo Mondego.



A partir do meio da manhã, aumento temporário de nebulosidade nas regiões do interior Centro e Sul, onde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas dispersos.



Vento fraco, soprando temporariamente moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste no litoral oeste e nas terras altas, durante a tarde. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste. Pequena descida da temperatura mínima nas regiões do interior Norte e Centro. Pequena descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.