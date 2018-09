Islamização da Península Ibérica desvendada no Campo Arqueológico de Mértola

"Como toda a investigação arqueológica produzida" em 40 anos, os achados, conhecimentos e projetos desenvolvidos pelo CAM, Campo Arqueológico de Mértola são "extremamente variados", mas há uma "predominância" dos ligados à civilização islâmica. Não há dúvida que a principal constatação científica" do CAM está relacionada como a forma e o modo como se processou a islamização de Mértola e do sul da Península Ibérica, afirmou o diretor da instituição, o arqueólogo Cláudio Torres.

Hoje sabe-se que a islamização não resultou de uma conquista militar, "como foi divulgado pelos vencedores e vencidos", mas sim de "um lento processo de conversão" ao Islão da comunidade cristã autóctone, "de culto donatista, que era hostil aos católicos e trinitários de Roma e aliada dos antitrinitários muçulmanos", explicou.

Um dos museus de arte islâmica mais importantes da Europa

Desde o início da atividade do CAM, em 1978, o interesse científico dos investigadores "dirigiu-se e concentrou-se na civilização islâmica", disse à Lusa Cláudio Torres, referindo que "não é por acaso" que "o único museu islâmico" existente em Portugal está em Mértola, que, nos séculos XI e XII, foi capital de um reino islâmico e um importante porto comercial nas rotas do Mediterrâneo.

"É também um dos museus de arte islâmica mais importantes da Europa e, sobretudo, o único que sistematiza em todo o ocidente Mediterrânico a dinâmica de formação das primeiras manifestações da linguagem plástica da arte islâmica, nomeadamente na cerâmica", frisou.

O Museu Islâmico é um dos 14 núcleos do Museu de Mértola, 11 situados na vila e os restantes em outras três localidades do concelho e todos criados pelo CAM para preservar achados arqueológicos e edifícios emblemáticos.

Dos 11 núcleos na vila, Cláudio Torres destacou a igreja Matriz, que foi uma mesquita, e o castelo, classificados como monumentos nacionais, os núcleos romano e de arte sacra, a basílica paleocristã e a oficina de tecelagem.

Segundo o arqueólogo, apesar do peso da civilização islâmica, entre os achados dos investigadores do CAM, "sempre presentes" em qualquer intervenção no subsolo da vila, destacam-se "níveis romanos de grande importância" que motivaram a musealização de uma casa romana escavada sob o edifício da Câmara de Mértola e onde é visitável o núcleo romano.

Mais vestígios do período paleocristão

Investigadores do CAM também encontraram e escavaram "exaustivamente" uma "importante" basílica e, no seu interior, uma "imensa" necrópole do período paleocristão, sobre a qual estavam centenas de sepulturas muçulmanas.

Este "importante monumento" dos séculos V ao VII foi coberto com um edifício, onde estão musealizadas ruínas da igreja e expostas 30 lápides funerárias paleocristãs.

Arqueólogos do CAM também descobriram, na alcáçova do castelo de Mértola, dois grandes batistérios paleocristãos, o que confirma a existência de duas comunidades cristãs diferentes naquela época na vila.

Artefactos do período romano transferidas para Lisboa

Mais recentemente, arqueólogos do CAM descobriram, durante a obra de reabilitação da Casa Cor de Rosa, no centro de Mértola, quatro grandes estátuas romanas, datadas do século I, uma das quais, com três metros de altura, é a imagem de um imperador romano.

No século XVI, nas imediações, tinham sido descobertas outras estátuas da época, que foram levadas para o Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, disse, referindo que a descoberta das últimas quatro estátuas coloca ao CAM "o grande problema da sua musealização e, como é natural, algumas dúvidas de interpretação".

Devido ao abandono das igrejas rurais do concelho de Mértola e em resposta ao roubo de peças religiosas, o CAM inventariou e recolheu 40 artefactos de arte sacra que estavam "em perigo" e estão expostos no núcleo de arte sacra situado na igreja da Misericórdia.

Oficina de Tecelagem para salvar arte em perigo

Para "salvar" uma atividade artesanal "em perigo", destacou o arqueólogo, o CAM criou uma Oficina de Tecelagem, que é um núcleo do Museu de Mértola onde trabalham "as duas últimas tecedeiras" do concelho para continuarem "a tecer e a ensinar a sua arte".

Através da descoberta dos motivos geométricos tecidos nas mantas de lã da região, investigadores do CAM constataram ligações civilizacionais entre a Serra do Algarve e as zonas montanhosas norte-africanas de Cabília, na Argélia, e do Rife, em Marrocos.

CAM- Campo Arqueológico de Mértola

"Dos mais importantes centros de investigação" de Portugal

A investigação produzida pelos investigadores e divulgada em publicações científicas e na revista anual do CAM "iniciou e desenvolveu os estudos medievais e islâmicos" de Portugal, "abrindo novas perspetivas de desenvolvimento de relações científicas pioneiras com a outra margem do Mediterrânio", frisou.

Nos últimos 40 anos, "centenas de jovens universitários de toda a Europa e do Magrebe fizeram o seu tirocínio" no CAM em áreas como história medieval e islâmica, investigação antropológica e etnográfica, arqueologia funerária e arquitetura, indicou Cláudio Torres, referindo que a instituição tem projetos de investigação com várias universidades de Portugal, Espanha, Marrocos e Tunísia.

Biblioteca especializada no Islão e época medieval

A biblioteca do CAM especializada em Islão e época medieval, e com 50.000 volumes, "é uma das mais completas" de Portugal e, recentemente, foi enriquecida com as bibliotecas dos historiadores José Mattoso e Juan Zozaya e com a "fantástica intermediateca" do artista plástico António Sena.

Segundo o arqueólogo, o "grande êxito" do CAM é "certamente" a importância e o contributo dos achados arqueológicos e projetos de investigação e musealização feitos pela instituição para a projeção e o desenvolvimento económico e turístico de Mértola, como vila museu.

Os achados permitiram a "proliferação" de vários "espaços apetecíveis" que levam o visitante "a perder-se no emaranhado das vielas" da vila "à descoberta do mistério do labirinto e da beleza urbana e do grande museu aberto do casco antigo da velha" Mértola.

O Museu de Mértola, tutelado pelo município desde 2014, tem 14 núcleos, 11 situados na vila e os restantes em outras três localidades do concelho, todos criados pelo CAM para preservar achados arqueológicos e edifícios emblemáticos.

50 mil turistas numa cidade de pouco mais de mil habitantes

O "êxito desta dinâmica" tem sido "comprovado ao longo dos últimos anos" em que "a pequena vila" de Mértola, com pouco mais de mil habitantes, tem sido visitada, anualmente, "por mais de 50 mil turistas", disse.

De "olhos postos" no futuro, Cláudio Torres disse que o CAM tem "em mãos" o "grande problema" de musealização e interpretação das quatro grandes estátuas romanas, datadas do século I, descobertas durante a obra de reabilitação da Casa Cor de Rosa, no centro histórico de Mértola.

O CAM também tem "em mãos" a instalação, num edifício situado no interior da vila e cedido pela autarquia, da intermediateca entregue por António Sena.Juntando a intermediateca à sua própria biblioteca, o CAM vai ter "disponível e operacional um dos maiores centros de investigação" de Portugal, disse.

Nos últimos anos, o CAM tem tido "muitas dificuldades" financeiras, sobretudo após a morte, em 2015, do antigo ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior Mariano Gago, que, enquanto dirigiu a Fundação para a Ciência e Tecnologia, "percebeu a importância e o papel" do projeto da instituição.

Após a morte de Mariano Gago, o CAM perdeu "praticamente todos os apoios" que durante anos permitiram à instituição "sobreviver e lançar os alicerces, que, de tão sólidos, já ninguém pode arrancar".

Quando a desafios futuros, o CAM quer "conseguir reverter" a "tendência" de falta de apoios e "continuar, com teimosia, a lutar por um desenvolvimento baseado na cultura, no conhecimento, na descoberta e na valorização dos extraordinários testemunhos do passado" de Mértola, que "é a sua principal riqueza", disse Cláudio Torres, insistindo: "Só nos resta teimosamente continuar".

Com Lusa