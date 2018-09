Líderes distritais do PSD assinam documento de apoio a Rui Rio

A iniciativa partiu de Salvador Malheiro, líder da distrital de Aveiro e também vice-presidente de Rui Rio.



Na carta, assinada por todos os presidentes das distritais sociais-democratas, exceto por Pedro Pinto, líder do PSD/Lisboa, lamenta-se "o ambiente de permanente instabilidade para com a direção nacional e o seu presidente, bem como as constantes tentativas de deturpação das suas mensagens políticas, nomeadamente provenientes de militantes do partido".



O texto refere mesmo que quem age desta forma "não quer que o PSD vença as legislativas ".



Apesar dos termos da carta, os signatários garantem que não se trata de uma moção de confiança porque "o líder do PSD não precisa de moções de confiança".