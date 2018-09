Hospitais privados vão recusar cirurgias e exames a doentes da ADSE

De fora do acordo entre a ADSE e o sector privado ficam as cirurgias, exames de gastrenterologia e fisioterapia, passando a despesa a ser assumida na totalidade pelo beneficiário.

De acordo com o jornal Expresso, as novas regras afetam 250 pessoas que todos os dias, em média, recorrem aos serviços de saúde privados para receber cuidados de saúde cirúrgicos, de reabilitação ou exames nos hospitais privados que já começaram a informar os doentes com marcações, para confirmarem se os doentes querem cancelar ou suportar as despesas na íntegra.

A decisão surge na sequência ao impasse que se mantém nas negociações, entre a Associação de Hospitalização Privada e a ADSE, para definir as novas regras de pagamento.