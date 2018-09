PR antecipa encontro e recebe taxistas sem pré-aviso

Depois de ter sido recebida em Belém, a delegação de representantes dos taxistas, encabeçada pelos presidentes da ANTRAL, Florêncio de Almeida, e da Federação Nacional do Táxi, Carlos Ramos, entregou uma carta no gabinete do primeiro-ministro no Terreiro do Paço, em Lisboa, a pedir uma intervenção com urgência para resolver as suas reivindicações.

Já o Presidente Rebelo de Sousa que amanhã parte para os EUA, para a assembleia-geral da ONU, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu assim antecipar o encontro que estava marcada apenas para amanhã, com os assessores económicos do Presidente.

Os taxistas lamentam o facto de ainda não terem sido recebidos pelo primeiro-ministro, por isso, amanhã prometem uma Vigília em São Bento.

Na quarta-feira, dia de debate quinzenal com António Costa, ponderam uma marcha a pé até à Assembleia da República.

Marcelo Rebelo de Sousa apanha amanhã um avião para Nova Iorque e encontra-se com António Guterres antes de discursar na quarta-feira na ONU.

Apesar da ausência do Presidente e do encontro deste sábado, mantém-se a reunião de segunda-feira entre as associações de taxistas e os assessores económicos do Presidente.

Os taxistas estão em protesto desde quarta-feira, com concentrações em Lisboa, Porto e Faro, contra a entrada em vigor, em 01 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados que operam em Portugal -- Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé.