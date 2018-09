O bombeiro foi interrogado esta terça-feira pelo juiz de Instrução do Tribunal da Guarda e ficou em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, por haver perigo de fuga e continuidade da atividade criminosa. O homem é suspeito de ter ateado fogo entre 22 e 29 de agosto, em locais diferentes do concelho do Sabugal, com recurso à chama direta de um isqueiro.

O arguido, sem antecedentes criminais, confessou parcialmente a autoria dos crimes.