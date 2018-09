Fenómeno com algas causa mancha verde na ria de Aveiro

"Da nossa análise feita hoje não detetámos qualquer elemento químico ou biológico anormal na água", disse à Lusa fonte do município.

A mesma fonte esclareceu que este fenómeno com as algas está relacionado com "a falta de água e a oxigenação", uma situação que terá sido agravada pelo calor que se faz sentir.

"Estas condições tornam a água mais verde e depois acabam por criar maus cheiros", adiantou, garantindo que não há registo de peixes mortos. A mancha verde foi detetada hoje no Canal do Paraíso da ria de Aveiro e nos lagos do Parque Infante D. Pedro e da Baixa de Santo António.

A Câmara de Aveiro promete continuar a alerta e a efetuar diligências para perceber o que pode ser feito para resolver este problema.

