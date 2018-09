Camião de tijolos a arder condiciona trânsito na A3

Segundo aquela fonte, o alerta foi dado cerca das 16:28, tendo o derrube dos tijolos para a outra faixa de rodagem provocado a interrupção do trânsito para remoção do material espalhado, estando neste momento a circulação reposta nessa segunda via.

O camião, de matrícula portuguesa, ardeu completamente, enquanto o condutor, concluída a assistência, permaneceu no local, acrescentou a fonte.

Compareceram no local os Bombeiros Tirsenses e Voluntários de Ermesinde, que fizeram o combate às chamas no veículo.

Lusa