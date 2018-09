O Regimento de Sapadores dos Bombeiros de Lisboa informou que as vítimas são três bombeiros e uma idosa de 73 anos, que foram assistidos por inalação de fumos mas que já se encontram fora de perigo.

O alerta do incêndio foi dado pouco depois das três horas da tarde e algumas habitações chegaram a estar em risco mas, no entanto as chamas consumiram apenas zona de mato e um barracão devoluto.