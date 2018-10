PSP procura criança dada como desaparecida no Estoril

“Segundo a mãe da criança, quando estavam numa paragem do autocarro no Estoril, perto do liceu de S. João, esta perdeu o controlo da criança. Segundo nos foi informado, tal terá acontecido quando a mãe efetuou ou recebeu uma chamada telefónica”, afirmou fonte da PSP à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, a PSP está a efetuar diversas diligências na zona onde ocorreu o desaparecimento, bem como noutros locais, para tentar localizar a criança.

“Estamos a trabalhar para localizar a criança e esclarecer esta situação”, declarou, acrescentado que estão diversos meios no terreno.