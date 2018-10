Proteção Civil alerta para mau tempo nos Açores

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma depressão localizada a sul do arquipélago poderá provocar precipitação por vezes forte e trovoadas no grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) e oriental (São Miguel e Santa Maria).

Para o grupo oriental, o aviso amarelo referente a precipitação e trovoada vai vigorar entre a meia-noite de terça-feira e a meia-noite de quarta-feira.

Devido às previsões de chuva e trovoada, o aviso amarelo no grupo central vai estar ativo entre as 08:00 horas de terça-feira e a meia-noite de quarta-feira.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Face às previsões, a Proteção Civil dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, nomeadamente a limpeza dos sistemas de drenagem, bem como os adjacentes às residências e não circular sem necessidade, por causa da formação de lençóis de água nas estradas.

