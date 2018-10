Sismos de 3,9 e 3,3 registados perto de Sines

De acordo com o instituto, o primeiro sismo, com magnitude 3,9 na escala de Richter, foi registado às 06:52 com epicentro a cerca de 55 quilómetros a oeste-sudoeste de Sines, distrito de Setúbal.



O segundo sismo, de 3,3 na escala de Richter, foi registado às 06:58 e também teve epicentro a cerca de 55 quilómetros a oeste-sudoeste de Sines.



Em comunicado, o IPMA indica que "não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido".



Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

Lusa