Criança dada como desaparecida no Estoril estava em casa de familiar

"Podemos confirmar que a criança apareceu em casa de um familiar. Depois de localizarmos o pai, este fez algumas diligências e foi possível perceber que um familiar a tinha levado daquele sítio para casa", afirmou fonte da PSP.

A mãe tinha informado a polícia que quando estavam numa paragem do autocarro no Estoril, perto do liceu de S. João, perdeu o controlo da criança, após uma chamada telefónica.

A polícia desenvolveu depois diversas diligências na zona onde ocorreu o alegado desaparecimento, bem como noutros locais, para tentar localizar a criança.

Segundo a PSP, a criança está bem de saúde, com as autoridades a investigarem o caso para tentarem perceber o que aconteceu.