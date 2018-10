No local, e segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estão 236 operacionais, apoiados por 73 meios terrestres.

As chamas, que começaram em Vila Verde, distrito de Braga, propagaram-se ao distrito de Viana do Castelo, designadamente ao concelho de Ponte da Barca.

O vento forte, os fracos acessos e o acentuado declive do terreno foram as principais dificuldades no combate ao incêndio, que apenas consumiu mato e giestas, não tendo colocado em risco habitações.

Lusa