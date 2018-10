Rui Rio diz que militantes "não estão tão confusos como se possa pensar"

"Só fui a uma reunião, mas o objetivo foi completamente conseguido e os militantesnão estavam assim tão confusos como se possa pensar", disse aos jornalistas Rui Rio, que conversou com militantes da distrital do Porto e hoje repete a sessão com militantes do PSD/Oeste, na Lourinhã, distrito de Lisboa.

Até janeiro, o líder do PSD promete percorrer as restantes distritais do partido, "para conseguir conversar diretamente com os militantes e também ouvir comentários ou sugestões ou alguma pergunta que queiram fazer para clarificar alguma coisa que não esteja clarificada".

"Com a turbulência toda que sai na comunicação social, admito que alguns estejam um bocado confundidos", justificou.

Lusa