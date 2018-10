Mais de 430 bombeiros combatem incêndio na Serra de Sintra

Direto

Última atualização às 01:25

A mesma fonte disse à Lusa que as chamas lavram numa zona de mato, na serra, mas ainda não era possível confirmar se afetava também povoamentos florestais, uma vez que "os meios de socorro ainda estão a ser mobilizados" para o local.

O vento forte está a dificultar o combate às chamas e os bombeiros descrevem o incêndio como um dos maiores de sempre na Serra de Sintra. Devido ao período noturno, não é possível a utilização de meios aéreos.

Várias casas foram evacuadas na aldeia de Biscaia.

A origem do incêndio ainda não é conhecida.

A zona do convento da Peninha situa-se no perímetro do Parque Natural de Sintra-Cascais.

Com Lusa