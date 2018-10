Marcelo acompanha fogo em Sintra

Marcelo Rebelo de Sousa chegou aos Paços do Concelho cerca das 00:45 para acompanhar, juntamente com o presidente da autarquia, Basílio Horta (PS), a evolução do incêndio que lavra desde sábado à noite na zona da Peninha, em pleno Parque Natural Sintra-Cascais.

O incêndio deflagrou cerca das 22:50 de sábado na serra de Sintra, numa zona de mato, e mobilizava cerca da 01:00 mais de 400 bombeiros, segundo fonte municipal.

A principal dificuldade no combate às chamas devia-se ao vento e, cerca da 01:00 da madrugada, não havia habitações ameaçadas pelo fogo, apesar de este não se encontrar muito distante da localidade da Malveira da Serra, no concelho de Cascais.

A zona do convento da Peninha situa-se no perímetro do Parque Natural de Sintra-Cascais, numa área muito exposta aos ventos marítimos.

Lusa